Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:33
  0

Во Владивостоке горит очередной автобус (фото)

Во Владивостоке горит очередной автобус (фото)

Автобус загорелся несколько минут назад на проезжей части у дома по адресу Ильичева, 32 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на  VL.ru.

На фото, которое опубликовало издание, видны открытое пламя и густой черный дым. Автобус стоит на дороге, машины обруливают его или разворачиваются, выбирая объезд. 

Напомним, что днем 17 ноября во Владивостоке в районе остановки Окатовая также сгорел дотла пассажиский автобус.




Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря