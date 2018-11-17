Во Владивостоке горит очередной автобус (фото)

Автобус загорелся несколько минут назад на проезжей части у дома по адресу Ильичева, 32 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.ru.

На фото, которое опубликовало издание, видны открытое пламя и густой черный дым. Автобус стоит на дороге, машины обруливают его или разворачиваются, выбирая объезд.

Напомним, что днем 17 ноября во Владивостоке в районе остановки Окатовая также сгорел дотла пассажиский автобус.







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]