Во Владивостоке горит очередной автобус (фото)
Автобус загорелся несколько минут назад на проезжей части у дома по адресу Ильичева, 32 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.ru.
На фото, которое опубликовало издание, видны открытое пламя и густой черный дым. Автобус стоит на дороге, машины обруливают его или разворачиваются, выбирая объезд.
Напомним, что днем 17 ноября во Владивостоке в районе остановки Окатовая также сгорел дотла пассажиский автобус.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.08.2018 Туристический автобус сгорел дотла по пути к морю (видео)
-
30.12.2017 Автобус рейса "Арсеньев-Владивосток" загорелся под Уссурийском
-
30.12.2016 Под Артемом горит междугородний автобус(фото)
-
08.10.2016 Во Владивостоке на ходу загорелся маршрутный автобус
-
10.11.2015 На улице Баневура во Владивостоке автобус развернуло поперек проезжей части
-
24.11.2014 Во Владивостоке маршрутный автобус высадил горожан прямо на проезжей части
Добавить комментарий