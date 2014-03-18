Сегодня, 25 ноября, около 14.00 часов во Владивостоке загорелся автобус, припаркованный возле пешеходного перехода в районе дома №32 по улице Ильичева. На место пожара прибыли огнеборцы и потушили возгорание.

Причина пожара устанавливается.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]