Эстафета огня Универсиады-2019 прошла во Владивостоке

Владивосток встретил эстафету огня зимней Универсиады-2019. Свидетелями и непосредственными участниками спортивного праздника стали сотни горожан. Двадцать пять факелоносцев пронесли горящее пламя по главной улице города и университетскому кампусу на острове Русский.

Универсиада зажгла сердца владивостокцев. В этот день оно билось по особенному у каждого, кто прикоснулся к легендарному огню.

Сергей Ильин, факелоносец: "Меня сейчас переполняют эмоции, совсем скоро я пробегу с этим факелом и для меня это очень много значит"

Анна Шемчук, факелоносец:"Он весит около двух килограммов, достаточно тяжелый и надеюсь, что я справлюсь и пронесу свою дистанцию достойно!"

Владивостокская дистанция - 6 километров 100 метров. Пройти, а точнее пробежать её предстояло 25-ти факелоносцам разных возрастов и профессий. Были среди них и наши коллеги - радиоведущие.

Егор Коваленко, факелоносец, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести-ФМ» и Радио России: "На сердце фантастические чувства. Когда я сюда ехал было одно волнение, а сейчас другое. Все самое интересное еще впереди и я с нетерпением этого жду."

Владивосток стал одиннадцатым городом страны, по улицам которого пронесли пылающее сердце первой для России зимней универсиады. Старт дали на главной улице города — Светланской. Темп эстафете задавал по спортивному подтянутый руководитель края.

В Красноярске долгожданный огонь встретят в первый день весны, а пока он согрел улицы приморской столицы. Не менее тёплого приёма ожидают и в Сибири.

Стелла Алексеева, заместитель директора Всемирной зимней универсиады в Красноярске: "Еще даже более жаркое, потому что весь огонь и тепло мы уже собрали по всей стране!"

После Светланской с факелом в руках участники направились на остров Русский. Огонь сибирской всемирной универсиады встретил университет дальневосточный. Там и зажгли городскую чашу огня.

Пылающее сердце продолжает путешествие по стране. После Владивостока огонь пронесут по улицам ещё 19-ти городов и сёл России. Сейчас его ждут в Иркутске, но больше всего- в столице будущих игр - в Красноярске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]