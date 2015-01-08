Автомобиль сбил трех пешеходов во Владивостоке

Рано утром 25 ноября во Владивостоке на улице Светланской автомобиль сбил трех пешеходов и вылетел на тротуар. Один человек погиб, сообщают "Вести:Приморье" со ссыкой на сайт newsbox24.tv.

Водитель Toyota Allion не справился с управлением на повороте в районе остановки «ДВГТУ» и сбил трех человек. После этого автомобиль врезался в припаркованный Prius, а тот − отлетел в Vitz. Остановился Allion только на тротуаре.

Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего − в травмпункт. Водитель Allion скрылся с места аварии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]