Автомобиль сбил трех пешеходов во Владивостоке
Рано утром 25 ноября во Владивостоке на улице Светланской автомобиль сбил трех пешеходов и вылетел на тротуар. Один человек погиб, сообщают "Вести:Приморье" со ссыкой на сайт newsbox24.tv.
Водитель Toyota Allion не справился с управлением на повороте в районе остановки «ДВГТУ» и сбил трех человек. После этого автомобиль врезался в припаркованный Prius, а тот − отлетел в Vitz. Остановился Allion только на тротуаре.
Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего − в травмпункт. Водитель Allion скрылся с места аварии.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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