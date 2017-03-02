55 домов Владивостока останутся без света (списко адресов)

В понедельник, 26 ноября, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 55 домах города.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

Калинина, 115, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217;

Днепровская, 27;

Красного Знамени пр-т, 123д;

Народный пр-т, 11;

Некрасовская, 94/1;

Васильковая, 15, 17;

Камчатская, 14;

Петропавловская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Покровская, 22;

Суворовская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Фучика, 3, 4, 4в, 5, 6, 9;

Шишкина, 3;

Янтарная, 10;

Жемчужная, 24.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]