55 домов Владивостока останутся без света (списко адресов)
В понедельник, 26 ноября, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 55 домах города.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Калинина, 115, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217;
Днепровская, 27;
Красного Знамени пр-т, 123д;
Народный пр-т, 11;
Некрасовская, 94/1;
Васильковая, 15, 17;
Камчатская, 14;
Петропавловская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Покровская, 22;
Суворовская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Фучика, 3, 4, 4в, 5, 6, 9;
Шишкина, 3;
Янтарная, 10;
Жемчужная, 24.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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