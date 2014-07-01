На Украине вводится военное положение

Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военое положение на Укриане на 60 суток. Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения. Этот вопрос рассмотрит Верховная Рада Украины во вторник, 26 ноября. На Украине заявляют, что Россия совершила акт военной агрессии.

Ранее погранслужба ФСБ РФ задержала суда нарушители - два артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу". После того как в 19.00 по московскому времени три украинских судна попытались снова предпринять провокационные действия и выдвинулись в направлении Крымского моста, российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки оружие.

Поданным ЦОС ФСБ, три украинских моряка получили легкие ранения - им оказана необходимая медицинская помощь. Сами украинские суда вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее утром в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.