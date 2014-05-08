Жителю Владивостока для полного счастья хватит 208 тысяч рублей в месяц
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей крупнейших городов нашей страны назвать финансовый эквивалент счастья. В опросах приняли участие по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов с численностью населения более 500 тысяч человек.
Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. руб. в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.
Москва на втором месте рейтинга, для счастья столичным жителям нужно 207 тыс. руб., что составляет 11 МРОТ, утвержденных в Москве на 1 ноября 2018 г.
Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тыс. руб. ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.
Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тыс. руб. или 9,4 МРОТ, что является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга.
Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет 9 МРОТ Кемеровской области, или 136 тыс. руб. в месяц.
Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тыс. руб. ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.
Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 7—23 ноября 2018 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупнейших городов России старше 18 лет
Размер выборки: по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Москва на втором месте рейтинга, для счастья столичным жителям нужно 207 тыс. руб., что составляет 11 МРОТ, утвержденных в Москве на 1 ноября 2018 г.
Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тыс. руб. ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.
Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тыс. руб. или 9,4 МРОТ, что является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга.
Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет 9 МРОТ Кемеровской области, или 136 тыс. руб. в месяц.
Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тыс. руб. ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.
Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 7—23 ноября 2018 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупнейших городов России старше 18 лет
Размер выборки: по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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