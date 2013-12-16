В Приморье рыбак едва не погиб, провалившись под лед

Очередной случай неудачной рыбалки записали на видео очевидцы спасения провалившегося под тонкий лёд рыбака в Приморье на реке Артёмовка, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на Prim.News.

Как пишут на инстаграм-паблике dps_vl: «Трое мужиков вышли на лед, в попытках завладеть той самой легендарной корюшкой и навагой, но что-то пошло не так. Один рыбак, пошёл подальше, приметил местечко, достал топорик и стал бить по льду, подготавливать место триумфа, но в итоге мужик вместе с топором ушёл под лёд».

На помощь бедолаге пришел другой рыбак и вытащил его из воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]