В Приморье вынесен приговор о заказном убийстве 17-летнего подростка

Приговором Приморского краевого суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей двое местных жителей, 1999 г.р. и 1998 г.р., осуждены за соучастие в убийстве молодого человека, произошедшего в феврале прошлого года в городе Большой Камень. Их действия, в зависимости от роли каждого в содеянном, квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, один из фигурантов организовал убийство 17-летнего подростка, с которым у него произошел конфликт из-за девушки.

Так, желая убить соперника, он нанял своего знакомого, пообещав заплатить тому 50 тыс. рублей. Непосредственный исполнитель – второй фигурант, напал на молодого человека в подъезде дома, нанеся ему множественные (не менее 20) колото-резаные ранения ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, где через некоторое время умер.

Следует отметить, что присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения за содеянное.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд приговорил их за содеянное к 15,1 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновных миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]