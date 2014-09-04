В Приморье вынесен приговор о заказном убийстве 17-летнего подростка
Приговором Приморского краевого суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей двое местных жителей, 1999 г.р. и 1998 г.р., осуждены за соучастие в убийстве молодого человека, произошедшего в феврале прошлого года в городе Большой Камень. Их действия, в зависимости от роли каждого в содеянном, квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, один из фигурантов организовал убийство 17-летнего подростка, с которым у него произошел конфликт из-за девушки.
Так, желая убить соперника, он нанял своего знакомого, пообещав заплатить тому 50 тыс. рублей. Непосредственный исполнитель – второй фигурант, напал на молодого человека в подъезде дома, нанеся ему множественные (не менее 20) колото-резаные ранения ножом. Потерпевший был доставлен в больницу, где через некоторое время умер.
Следует отметить, что присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения за содеянное.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд приговорил их за содеянное к 15,1 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновных миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.11.2018 Провозглашён обвинительный вердикт по делу о заказном убийстве 17-летнего подростка в ЗАТО Большой Камень
-
06.06.2018 Во Владивостоке провозглашен вердикт по делу о заказном убийстве
-
03.03.2017 В Большом Камне совершено заказное убийство 17-летнего подростка
-
30.09.2016 Во Владивостоке вынесли вердикт по делу о заказном убийстве предпринимателя
-
29.12.2015 Во Владивостоке оглашен приговор по делу о похищении и убийстве жительницы краевого центра
-
04.09.2014 В Приморье вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве местных жителей на охоте
Добавить комментарий