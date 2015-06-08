В Приморье "Ниссан Дуалис" въехал в припаркованный грузовик, погибла женщина
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение о наезде на стоящее транспортное средство в районе 395 км автодороги Хабаровск-Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
29-летняя женщина за рулем автомобиля "Ниссан Дуалис" двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. По предварительным данным, автомобилистка не выбрала безопасный скоростной режим, в результате чего совершила наезд стоящее на проезжей части дороги неисправное транспортное средство (с включенной аварийной сигнализацией и обозначенное знаком аварийной остановки).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, от полученных в результате удара травм женщина скончалась на месте ДТП, до приезда врачей скорой помощи. Также травмирован 48-летний водитель "Фрэнчлайнер".
На момент автоаварии стаж вождения погибшей составил 2 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.
По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
По данным Госавтоинспекции Приморского края на территории региона отмечен рост автоаварий по причине наезда на стоящее транспортное средство. Всего зарегистрировано 3 тыс. 96 ДТП, повреждено более 6 тыс. транспортных средств. В 87 случаях травмированы люди. 8 участников таких происшествий спасти не удалось.
Более 50% автоаварий произошли на территории г.Владивостока. Также в списке «лидеров»: города Артем и Находка, Надеждинский район, Уссурийский городской округ. 74% автоаварий произошли в светлое время суток, зачастую причиной тяжелых последствий стали нарушения правил поведения водителей в случае вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями. Также катализатором тяжелых последствий стал не правильный выбор скоростного режима и дистанции тех водителей, которые совершили наезд на стоящий транспорт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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