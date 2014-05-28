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Водитель, утопивший в озере машину вместе с пассажиром, получил реальный срок

Водитель, утопивший в озере машину вместе с пассажиром, получил реальный срок

«Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении местного жителя, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе 2018 года.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», ехал со своим знакомым по грунтовой дороге на острове Русском.

Проезжая по поселку Подножье вдоль озера, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся в озеро. Водитель сумел выбраться, но пассажир утонул.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд (с учетом смягчающих наказание обстоятельств) назначил ему за содеянное 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, лишив его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года.

Фото - УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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