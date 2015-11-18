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Олег Кожемяко: Будем пресекать незаконный вывоз кедрового ореха в Китай

Олег Кожемяко: Будем пресекать незаконный вывоз кедрового ореха в Китай

Фото: Администрация ПК

Сбор кедрового ореха – один из традиционных видов промысла в Приморье. Ежегодно в крае заготавливается сотни тонн лесного сырья. В ходе визита в Красноармейский район в воскресенье, 25 ноября, врио Губернатора Олег Кожемяко заявил, что не даст незаконно вывозить орех в Китай.

На нелегальную скупку и вывоз кедрового ореха гражданами КНР пожаловался один из жителей муниципалитета во время традиционной встречи врио Губернатора с населением. По его словам, в сезон сбора шишки на 30-километровом участке дороги из поселка Восток в село Глубинное шесть-семь пунктов приема ведут ее незаконную скупку.

Олег Кожемяко заявил, что сохранение и переработка природного сырья в крае – это вопрос государственной важности, поэтому он не допустит незаконного вывоза ореха за границу. Приведя в пример свой опыт работы по борьбе с нелегальным вывозом леса в Амурской области, врио Губернатора подчеркнул, что данный вопрос должен решаться органами власти и надзора совместно.

«Я к этим вещам отношусь очень серьезно и прошу вас навести порядок в этом вопросе», – заявил он, обращаясь к сотрудникам местных силовых структур.

Отмечено, что проработкой вопроса займутся департамент лесного хозяйства края, органы УМВД и прокуратура.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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