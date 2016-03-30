В Артеме задержаны двое мужчин, находившихся в розыске

При патрулировании улиц г. Артема сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих граждан, находящихся в розыске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю, на улице Фрунзе наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, схожего по приметам с ориентировкой. В ходе проверки документов подозрения стражей порядка подтвердились – 42-летний местный житель разыскивался за кражу чужого имущества.

Второй подозреваемый задержан на автобусной остановке. Сотрудники группы задержания увидели мужчину, похожего на разыскиваемого. При проверке документов росгвардейцы установили, что 45-летний житель Артема находится в розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]