Избирательная комиссия Приморского края приняла окончательное решение о составе кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого состоятся 16 декабря. Всего в избирательном бюллетене будет пять фамилий.

Субботнее заседание крайизбиркома — под прицелом десятка видеокамер. После проверки подписей избирателей и муниципальных депутатов рассматривается вопрос о регистрации кандидатами на пост губернатора Приморья Виктора Старицына и Олега Митволя (они представляют политические партии), а также самовыдвиженцев Александра Коваленко и Андрея Ищенко. Решение — всем четверым отказать. Причина — не соблюдён закон при сборе подписей. При этом нареканий от самих участников выборной компании — нет.

Роман Охотников, зам. председателя Избирательной комиссии Приморского края: «В краевую избирательную комиссию не поступало никаких обращений, связанных с тем, что кому-то препятствовали в прохождении муниципального фильтра, что кому-то не давали получить подписи депутатов или глав муниципальных образований».

После принятия решения — брифинг крайизбиркома, где подводят итоги важнейшего этапа подготовки выборов губернатора 16 декабря. Участники брифинга разъясняют все малейшие детали проверки сбора подписей. Главный итог: условия для всех желающих стать губернатором были одинаковы, прозрачны, полностью соответствовали закону.

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Никто, подчёркиваю, никто из кандидатов на данных проверках не присутствовал, не только на чужих, но и на своих тоже. Это говорит о том, что есть доверие к избирательной комиссии».

Более того: Евгений Шевченко подчёркивает, что одним из принципов нынешней избирательной компании: лояльность в отношении всех кандидатов. Так, например, самовыдвиженец Ищенко неверно обозначил в документах своё формальное положение в общественной организации, что могло стать поводом для 100% непризнания всех подписей в его поддержку. Кандидату пошли на встречу, эту формальность во внимание не приняли. Тем более, что он позже всех начал сбор подписей.

Сергей Дикусар, член Избирательной комиссии Приморского края, представитель КПРФ: «Вопросов у меня не возникло. Почему? Потому что нормы избирательного законодательства Приморского края действительно соблюдены. И юридических оснований для регистрации кандидата Ищенко нет».

В итоге в избирательном бюллетене 16 декабря будут обозначены следующие кандидаты, их фамилии распределены по алфавиту:

Андрей Андрейченко,

Олег Кожемяко,

Игорь Степаненко,

Алексей Тимченко.

Роза Чемерис.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]