Приморские моряки не смогли попасть в Австралию из-за отсутствия колдоговора

Инспекторы труда Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) проверили условия труда и быта моряков на судне «DD Victory», которое принадлежит «DD Shipping Ltd SA». Сингапурская компания примечательна тем, что на протяжении многих лет отказывается подписать коллективный договор МФТ, что в свое время даже привело к закрытию маршрутов на порты Австралии.

Теплоход «DD Victory» работает под флагом Панамы. В экипаже судна – 19 российских моряков из Приморья. Как рассказал «Вестям: Приморье» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов, у всех членов экипажа есть индивидуальные контракты. Согласно документам, базовая ставка матроса 1 класса составляет $635, капитана – неизвестно.

Страховые свидетельств, подтверждающие, что в случае банкротства судовладельца зарплаты моряков и расходы по репатриации застрахованы, а при наступлении нетрудоспособности или смерти денежная компенсация будет выплачена, тоже есть на судне. «Каждый моряк застрахован на $75 тысяч в случае смерти, – говорит Н. Суханов. – Данная сумма, что очень важно, прописана в трудовых договорах».

При этом коллективного договора на борту «DD Victory» нет. Несколько лет назад суда компании стали ходить в Австралию. Тогда в связи с отсутствием соглашения инспекция МФТ добивалась проведения переговоров по подписанию документа, гарантирующего морякам достойную занятость. Дело практически дошло до ареста судов, однако судовладелец так и не вышел на переговоры с МФТ и закрыл все рейсы в страну.

«Суда компании «DD Shipping Ltd SA» ходят под удобными флагами. Вот почему МФТ настаивала на заключении колдоговора. Работая на таких судах, экипаж не может рассчитывать на должную защиту. Как известно, занятость здесь сопряжена с множеством рисков – от невыплаты заработной платы до оставления в иностранном порту без еды и воды. Позиция МФТ по этому вопросу предельно проста: если работодатель предпочел удобный флаг в надежде платить низкие налоги и получать большую прибыль, то он должен гарантировать морякам достойную занятость и ценить труд каждого члена экипажа. Только на этом основании моряки и их семьи будут защищены», - сообщается на сайте профсоюза моряков.

ДВРО РПСМ направит судовладельцу нотис о необходимости провести переговоры по заключению колдоговора, тем более, что во Владивостоке работает представитель «DD Shipping Ltd SA», а наймом россиян на суда компании занимается агентство «DMZ Crewing Limited».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]