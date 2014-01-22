Новый автобус вышел на маршрут №26 во Владивостоке
Новый автобус марки «Вектор» Павловского автомобильного завода с 26 ноября работает на маршруте № 26 «Луговая – Горностай – Десантная» во Владивостоке. Автобус 2018 года выпуска российского производства заменил на линии корейский «Дэу» 2012 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Корейский автобус, который раньше работал на маршруте, не справлялся с пассажиропотоком, поэтому было принято решение поставить на маршрут машину большей вместимости.
Вместимость автобуса ПАЗ «Вектор» составляет около 60 человек: здесь 22 посадочных места, еще 30 человек могут ехать стоя. Этому способствует просторная задняя площадка в салоне и широкий проход между сиденьями.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 10 автобусов ПАЗ «Вектор» сегодня успешно работают на маршруте № 54. Стоимость одной машины составляет 3 миллиона 250 тысяч рублей. Все автобусы компания «Каслар» взяла в лизинг.
Также в этом году обновление автопарка произошло на маршруте № 40. Весной 12 новых автобусов SIMAZ закуплено на маршрут № 55 и несколько машин «Газель Next» 2017 года – на 13-й. Требование по обновлению автобусного парка для коммерческих перевозчиков станет частью новых контрактов, которые городские власти планируют заключить с ними в следующем году. Сегодня во Владивостоке работают 13 коммерческих автоперевозчиков и один муниципальный (ВПОПАТ-1).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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