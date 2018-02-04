Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморья с 26 по 30 ноября
Приморский филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), осуществляющее телерадиовещание в Приморском крае, сообщает о проведении плановых профилактических работ на телевизионных передающих станциях Приморского края в период с 26.11.2018 по 30.11.2018. В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании цифровых и аналоговых телеканалов в нижеперечисленных населенных пунктах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Приморский филиал РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.
|
ГО / МР
|
Населённый пункт
|
Дата
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Дальнегорский
|
Сержантово
|
26.11.2018
|
8:00
|
20:00
|
РТРС-1
|
Дальнегорский
|
Рудная Пристань
|
26.11.2018
|
8:00
|
20:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Старая Каменка
|
26.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Тернейский
|
Терней
|
27.11.2018
|
8:00
|
20:00
|
РТРС-1
|
Тернейский
|
Терней ПМК
|
27.11.2018
|
8:00
|
20:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Глазковка
|
27.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Валентин
|
27.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Данильченково
|
28.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Черноручье
|
28.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Артемовский
|
Артем
|
28.11.2018
|
11:00
|
14:00
|
Первый канал
|
Артемовский
|
Артем
|
28.11.2018
|
11:00
|
14:00
|
Россия 1
|
Шкотовский
|
Смоляниново
|
28.11.2018
|
9:00
|
17:00
|
РТРС-1
|
Шкотовский
|
Шкотово
|
28.11.2018
|
9:00
|
17:00
|
РТРС-1
|
Лазовский
|
Сокольчи
|
29.11.2018
|
9:00
|
16:00
|
РТРС-1
|
Ханкайский
|
Новоселище
|
29.11.2018
|
9:00
|
17:00
|
РТРС-1
|
Дальнегорский
|
Каменка
|
30.11.2018
|
8:00
|
20:00
|
РТРС-1
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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