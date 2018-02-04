Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморья с 26 по 30 ноября

Приморский филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), осуществляющее телерадиовещание в Приморском крае, сообщает о проведении плановых профилактических работ на телевизионных передающих станциях Приморского края в период с 26.11.2018 по 30.11.2018. В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании цифровых и аналоговых телеканалов в нижеперечисленных населенных пунктах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморский филиал РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.

ГО / МР Населённый пункт Дата Время начала Время окончания Программа Дальнегорский Сержантово 26.11.2018 8:00 20:00 РТРС-1 Дальнегорский Рудная Пристань 26.11.2018 8:00 20:00 РТРС-1 Лазовский Старая Каменка 26.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Тернейский Терней 27.11.2018 8:00 20:00 РТРС-1 Тернейский Терней ПМК 27.11.2018 8:00 20:00 РТРС-1 Лазовский Глазковка 27.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Лазовский Валентин 27.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Лазовский Данильченково 28.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Лазовский Черноручье 28.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Артемовский Артем 28.11.2018 11:00 14:00 Первый канал Артемовский Артем 28.11.2018 11:00 14:00 Россия 1 Шкотовский Смоляниново 28.11.2018 9:00 17:00 РТРС-1 Шкотовский Шкотово 28.11.2018 9:00 17:00 РТРС-1 Лазовский Сокольчи 29.11.2018 9:00 16:00 РТРС-1 Ханкайский Новоселище 29.11.2018 9:00 17:00 РТРС-1 Дальнегорский Каменка 30.11.2018 8:00 20:00 РТРС-1

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]