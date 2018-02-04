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Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморья с 26 по 30 ноября

Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморья с 26 по 30 ноября

Фото: Вслух.ру

Приморский филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), осуществляющее телерадиовещание в Приморском крае, сообщает о проведении плановых профилактических работ на телевизионных передающих станциях Приморского края в период с 26.11.2018 по 30.11.2018. В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании цифровых и аналоговых телеканалов в нижеперечисленных населенных пунктах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморский филиал РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.

ГО / МР

Населённый пункт

Дата

Время начала

Время окончания

Программа

Дальнегорский

Сержантово

26.11.2018

8:00

20:00

РТРС-1

Дальнегорский

Рудная Пристань

26.11.2018

8:00

20:00

РТРС-1

Лазовский

Старая Каменка

26.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Тернейский

Терней

27.11.2018

8:00

20:00

РТРС-1

Тернейский

Терней ПМК

27.11.2018

8:00

20:00

РТРС-1

Лазовский

Глазковка

27.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Лазовский

Валентин

27.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Лазовский

Данильченково

28.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Лазовский

Черноручье

28.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Артемовский

Артем

28.11.2018

11:00

14:00

Первый канал

Артемовский

Артем

28.11.2018

11:00

14:00

Россия 1

Шкотовский

Смоляниново

28.11.2018

9:00

17:00

РТРС-1

Шкотовский

Шкотово

28.11.2018

9:00

17:00

РТРС-1

Лазовский

Сокольчи

29.11.2018

9:00

16:00

РТРС-1

Ханкайский

Новоселище

29.11.2018

9:00

17:00

РТРС-1

Дальнегорский

Каменка

30.11.2018

8:00

20:00

РТРС-1

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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