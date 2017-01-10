Более 300 тысяч тонн топлива завезено на котельные Приморья

Запасы мазута и угля на котельных Приморского края рассчитаны в среднем на 45 суток работы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодня запасы мазута составляют 67 125 тонн, дизельного топлива – 1 606 тонн, угля – 232 292 тонны.

«Этого количества топлива хватит на 47, 36, 43 дня работы теплоисточников соответственно», – пояснила руководитель ведомства Елена Пархоменко.

Она подчеркнула, что на складах котельных находится только необходимый запас твердого и жидкого топлива, который постоянно пополняется.

«Существует график поставок топлива, который строго соблюдается. Так, мазут отгружает Ачинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти, более 70% бурого угля идет из Новошахтинска, остальной из Красноярска», – добавила директор департамента.

Напомним, в Приморье работают 840 котельных, которые отапливают более 16 тысяч жилых домов и объектов соцкультбыта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]