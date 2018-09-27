Олег Кожемяко со скандалом уволил директора департамента градостроительства края. Временно исполняющий обязанности губернатора посчитал, что по вине Максима Веденёва был разграблен новострой во Владивостоке. Краевые власти взяли на себя ответственность за дом по улице Грибоедова, 46 после того, как компания-застройщик не справилась со своими обязанностями. Завершения строительства на сегодня ждут 200 семей-дольщиков. Однако некоторое время здание находилось без охраны. В результате неизвестные злоумышленники выломали восемь балконных дверей дома. Олег Кожемяко пообещал добиться того, чтобы все понесенные убытки взыскали с ответственных лиц.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Так работать не получится. Во всяком случае здесь и сейчас. Понимаете? И таких людей близко нельзя держать ко власти. Близко даже нельзя держать. Поэтому давайте ручку, бумагу и с сегодняшнего дня освобождайте свое рабочее место…»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]