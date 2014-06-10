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Во Владивостоке сносят торговый комплекс по ул. Карбышева, 11

Во Владивостоке сносят торговый комплекс по ул. Карбышева, 11

Фото: PrimaMedia

На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа находится исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Приморского края, об обязании ООО «ВостокТоргСервис» демонтировать торговый  комплекс по ул. Карбышева 11. Судебные приставы своевременно и должным образом уведомили руководителя организации о возбуждении исполнительного производства. Бизнесвумен держала оборону своего торговой зоны до последнего.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, женщина долгое время не приступала к исполнению судебного решения, в связи с чем судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал ее к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал должницу об уголовной ответственности, но она продолжила игнорировать требования должностного лица.

В отношении руководителя ООО ««ВостокТоргСервис» было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Материалы уголовного дела направлены в суд.

В настоящее время должница приступила к демонтажу торгового комплекса.

Судебные приставы ежедневно обеспечивают контроль над исполнением судебного решения, вступившего в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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