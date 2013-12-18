Рабочая поездка исполняющего обязанности губернатора Олега Кожемяко продолжается на севере Приморья. 26 ноября глава региона посетил деревоперерабатывающие предприятия Дальнереченска и Лесозаводска. Что необходимо для развития лесной промышлености в Приморском крае, выяснял Сергей Станчик.

Приморский край богат своими лесами. Экспорт древесина - это значительный источник доходов для регионального бюджета. За границу уходят тысячи кубометров досок и брусок. Сегодня необходимо повышать прибыльность лесоперерабатывающий отрасли региона.

Но как поставил задачу глава региона, сделать это нужно исключительно путем увеличения выпуска более качественной, а следовательно более дорогой, продукции. К примеру, на предприятии "ЛесЭкспорт" налажен выпуск элитного паркета. Эти доски расходятся как по регионам России, так и в зарубежные страны. Рабочие дорожат своей репутацией, поэтому следят за качеством каждой дощечки.

Евгений Сталов, помощник оператора: "Здесь все гладенько ровно. Кромочки, фасочки. Никаких изъянов. На браке обязательно какие-то недостатки моменты такие возникают что-то проходит. Но редко качество у нас хорошее".

На предприятии "ТернейЛесСтрой" также развивают экспорт продукции высокой переработки. Еще в прошлом году Япония закупала примерного 300 кубометров отделочного щита. А сегодня эти цифра увеличелись боллее чем в 30 раз.

Леонид Ивлев, генеральный директор лесоперерабатывающего комплекса: "На сегодняшний день у нас контракты с японскими фирмами производителями. Домостроения, мебели и тд и тп. 10 тысяч кубических метров! Вы представьте себе какой разрыв. Все это потому, что Япония медленно, но верно занялась переориентированием потребления деревянной продукции из КНР на территорию Приморского и Хабаровского краев".

Но для успешного развития отрасли необходимо решить ряд проблем. С этими вопросами приморские лесопереработчики и лесозаготовщики обратили с главе региона. Предприятиям не хватает квалифицированых кадров, есть сложности с арендой лесных участков. Олег Кожемяко пообещал разобраться. Но в первую очередь помогать будут надежным, социально ответственным предприятиям.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: "И безусловно для нас очень важно чтобы предприятия имеющие глубокую переработку , которые являются градообразующими имели хороший запас. Имели в аренду лесные участки, позволяющие им видеть перспективу и развитие предприятия. И перспект дальнейшей работы. Для нас это занятость населения , это налогооблагаемая база"

У главы региона обширная программа рабочей поездки. Посещение лесоперерабатывающих предприятий это лишь малая часть. Олег Кожемяко побывал в районных больницах, школах, домах культуры. Кроме того, глава региона проводит как минимум по две встречи с местным населением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]