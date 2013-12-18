Лесопромышленность Приморья испытывает взрывной интерес со стороны японского бизнеса. Видеорепортаж Сергея Станчика
Рабочая поездка исполняющего обязанности губернатора Олега Кожемяко продолжается на севере Приморья. 26 ноября глава региона посетил деревоперерабатывающие предприятия Дальнереченска и Лесозаводска. Что необходимо для развития лесной промышлености в Приморском крае, выяснял Сергей Станчик.
Приморский край богат своими лесами. Экспорт древесина - это значительный источник доходов для регионального бюджета. За границу уходят тысячи кубометров досок и брусок. Сегодня необходимо повышать прибыльность лесоперерабатывающий отрасли региона.
Но как поставил задачу глава региона, сделать это нужно исключительно путем увеличения выпуска более качественной, а следовательно более дорогой, продукции. К примеру, на предприятии "ЛесЭкспорт" налажен выпуск элитного паркета. Эти доски расходятся как по регионам России, так и в зарубежные страны. Рабочие дорожат своей репутацией, поэтому следят за качеством каждой дощечки.
Евгений Сталов, помощник оператора: "Здесь все гладенько ровно. Кромочки, фасочки. Никаких изъянов. На браке обязательно какие-то недостатки моменты такие возникают что-то проходит. Но редко качество у нас хорошее".
На предприятии "ТернейЛесСтрой" также развивают экспорт продукции высокой переработки. Еще в прошлом году Япония закупала примерного 300 кубометров отделочного щита. А сегодня эти цифра увеличелись боллее чем в 30 раз.
Леонид Ивлев, генеральный директор лесоперерабатывающего комплекса: "На сегодняшний день у нас контракты с японскими фирмами производителями. Домостроения, мебели и тд и тп. 10 тысяч кубических метров! Вы представьте себе какой разрыв. Все это потому, что Япония медленно, но верно занялась переориентированием потребления деревянной продукции из КНР на территорию Приморского и Хабаровского краев".
Но для успешного развития отрасли необходимо решить ряд проблем. С этими вопросами приморские лесопереработчики и лесозаготовщики обратили с главе региона. Предприятиям не хватает квалифицированых кадров, есть сложности с арендой лесных участков. Олег Кожемяко пообещал разобраться. Но в первую очередь помогать будут надежным, социально ответственным предприятиям.
Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: "И безусловно для нас очень важно чтобы предприятия имеющие глубокую переработку , которые являются градообразующими имели хороший запас. Имели в аренду лесные участки, позволяющие им видеть перспективу и развитие предприятия. И перспект дальнейшей работы. Для нас это занятость населения , это налогооблагаемая база"
У главы региона обширная программа рабочей поездки. Посещение лесоперерабатывающих предприятий это лишь малая часть. Олег Кожемяко побывал в районных больницах, школах, домах культуры. Кроме того, глава региона проводит как минимум по две встречи с местным населением.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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