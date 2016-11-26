Анонс на 27 ноября
27 ноября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Сочи». Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
27 ноября — День морской пехоты России.
27 ноября — День оценщика в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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