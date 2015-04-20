Во Владивостоке вынесен приговор по делу о конфликте в караоке-клубе, в результате которого застрелили одного из посетитилей

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока житель краевого центра осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено в мае 2013 года возле караоке-клуба, расположенного на территории Фрунзенского района г. Владивостока.

Между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт, когда они находились в заведении. В дальнейшем оппоненты продолжили выяснять отношения при выходе из клуба.

В один из моментов злоумышленник достал травматическое оружие марки «МР-79-9ТМ» 9 калибра и произвел выстрелы в своего «обидчика», причинив ему непроникающие огнестрельные раны, а также слепое огнестрельное пулевое ранение груди справа, проникающее в правую плевральную полость, с раздроблением ребра и размозжением правого легкого, которое расценивается, как тяжкий вред здоровью. Данное повреждение вызвало кровопотерю, приведшую в дальнейшем к наступлению смерти потерпевшего.

После этого фигурант произвел выстрелы еще в двух посетителей караоке, которые находились вместе с потерпевшим. Одному из них в результате выстрелов причинен вред здоровью средней тяжести, другому - телесное повреждение в виде рвано-ушибленной раны спины, которая повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья.

В связи с тем, что фигурант скрылся от суда и находился в розыске, рассмотрение уголовного дела приостанавливалось до установления его местонахождения.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В связи с тем, что фигурант в ходе рассмотрения дела нарушил избранную меру пресечения залог в сумме 500 тыс. руб. обращен в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]