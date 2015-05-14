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"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)

Фото: newsvl.ru

Во Владивостоке на Спутнике в нескольких местах прорвало трубу водовода. Специалисты водоканала приступят к ремонтным работам в понедельник, 26 ноября.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, несколько дней назад в районе улицы Вавилова на Спутнике прорвало трубу водовода. Порывы произошли сразу в нескольких местах, как на наружной трубе, так и под землей. Авария превратила пригородный район в местную достопримечательность – фонтаны холодной воды и минусовые температуры за несколько дней образовали вокруг труб ледяные горы на фоне которых играет радуга.

На выходных группа туристов, обнаружившая аварию и ее последствия, назвала увиденное чудесами, хотя с некоторой иронией. «Примводоканал творит чудеса, долину гейзеров. Молодцы, такую красоту сделали, ничего для этого не делая!» – шутит автор видео.

Специалисты водоканала уже выехали на место аварии – заявка поступила в воскресенье, 25 ноября. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в районе Вавилова работает три водовода – два по 720 мм диаметром, один – 900 мм. В понедельник специалисты начнут устранять порывы на большом, затем уберут наледь. После того, как водовод будет запущен на очистные сооружения Богатинского гидроузла, рабочие начнут устранять порывы на малых.

"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)
"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)"Долина гейзеров" появилась в пригороде Владивостока (фото)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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