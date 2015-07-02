Во Владивостоке образовался каток на спуске с Котельникова на Жигура

Уже больше года на дороге у Марченко, 32 из-под земли бьет вода, заливающая всю проезжую часть до пересечения со Стрелочной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, автомобили объезжают опасный участок по встречной полосе, пешеходы медленно идут по льду, стараясь не упасть. В администрации Владивостока отмечают, что ремонт ливневой канализации в этом районе начнется не раньше следующего года.

По словам местных жителей, впервые с такой проблемой они столкнулись еще во время снегопада 17 ноября 2017 года. Однако с тех пор ливневую канализацию так и не отремонтировали.

«Опаснее всего, когда снег выпадает, под ним наледи не видно, − уточняет местная жительница Екатерина. − Течь образуется в разных местах в радиусе трех-четырех метров. В этом году асфальт здесь положили, и непонятно, почему не отремонтировали трубу. В итоге вода за несколько месяцев снова привела всю дорогу в негодность, а с приходом минусовых температур на всем участке дороги образовался толстый слой льда».

В ответе управления дорог и благоустройства администрации Владивостока говорится, что от Марченко, 32 до Жигура, 48 требуется восстановление всего участка ливневой канализации. В 2018 году была предусмотрена только разработка проектно-сметной документации, а строительно-монтажные работы начнутся в 2019-м, если будет финансирование.

Восстановление ливневки требует значительных средств, которые в следующем году мэрии еще только предстоит найти. При этом участок должен быть отремонтирован за счет городского бюджета, под федеральную программу он не подпадает.

«Все упирается в финансы. Большая часть городских сетей крайне изношена, − комментируют в администрации Владивостока. − На участке от Марченко, 32 нужно восстановление ливневой канализации до пересечения с Жигура, это почти весь съезд. При этом после завершения всех работ должны быть заложены деньги на благоустройство территории. Сейчас в качестве временной меры идет постоянная прочистка ливневки и обработка песко-соляной смесью».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]