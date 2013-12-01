Тонкий лед акваториях Владивостока не пугает приморских рыбаков

Зима еще не вступила в свои права, а любители зимней рыбалки уже обосновались в тихих бухтах Владивостока. В этом году на неокрепший лед рыбаки вышли позже обычного. Плюсовые температуры мешали.

С диким желанием открыть сезон зимней рыбалки Константин передвигается по еще неокрепшему льду. Глубина здесь всего по щиколотку, да и от намокших ног спасают резиновые сапоги. А вот герою видео, которое записали в районе Угольной, повезло меньше.

- Они сидели, сидели, а сейчас начали проваливаться. По колено!

Виктория Сарада, корреспондент: «Назвать лед крепким пока нельзя. Где-то он 5 см, где-то — 3, но, как уверяют рыбаки, такая толщина способна выдержать человека весом в 65 килограммов. Главное, чтобы не угодить под лед, рядом с одной лункой максимум может находиться три человека».

После первых заморозков любителей удочку под лёд закинуть не смущает его толщина. Хотя до становления льда, а это не менее 7 см, выходить на замерзшие водоемы запрещается. На деле же заставить рыбаков покинуть бухту может только улов.

Дмитрий Сергеев, рыбак: «Еще посидим полчасика, если такая тенденция к рыбалке будет, то собираемся и уезжаем».

Кирилл Гориков, рыбак: «Есть такое место у нас. Там килограммов 120—130 поймали. Нет, не за день. За три, за четыре дня».

Здесь же, в тихой заводи Русского острова, хороший улов, шутят рыбаки, был «вчера» и «завтра» будет. А пока… пока в прямом смысле они пробуют перволедье на прочность. Максим, например, в этом сезоне приобрёл титановый ледобур. Его стоимость 10 тысяч 500 рублей, а главное достоинство — долговечность и прочность. А вот Николай за корюшкой пришел с пешнёй.

- Видите, она у меня уже насквозь. Я ее в 2—3 стороны проломал, и вот лунка. Можно рыбачить.

Рыбацкий лом с деревянной ручкой не только лунки рубит, но и в передвижении помогает.

Николай Мелин, рыбак: «Например, вот здесь не страшно провалиться. Ну, провалился, там по колено. Чаю попил горячего — и все прошло. Даже насморка не будет».

Если рыбаки к неосторожности относятся с юмором, то приморские спасатели напоминают:

Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам: «В период становления льда категорически выход на лед запрещен. За выход на лед в период запрета, установлено правовыми актами органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей».

Уйти под лед рыбаки не боятся. Говорят, в любом деле на плечах голова должна быть. Потому-то их так много во владивостокских бухтах ранним утром, когда солнце еще не взошло. Большой риск окунуться в бодрящую воду есть после обеда.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]