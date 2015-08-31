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Российские моряки спасли четырех северокорейских рыбаков в Японском море

Российские моряки спасли четырех северокорейских рыбаков в Японском море

Фото: planetanovosti.com

Экипаж теплохода «Степан Гейтц» в Японском море спас четырех северокорейских рыбаков с терпевшей бедствие шхуны, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В понедельник около полудня теплоход «Степан Гейц» (порт приписки Находка) в Японском море, примерно 60 милях к югу от порта Посьет, спас четырех рыбаков из Северной Кореи. Людей подняли на борт со шхуны, которая впоследствии затонула, сообщил в понедельник начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. Оповещены соответствующие службы и Генконсульство КНДР во Владивостоке.

Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибудет, как планируется, в понедельник вечером.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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