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Жительница Приморья осуждена за акт вандализма в отношении авто бывшего мужа

Жительница Приморья осуждена за акт вандализма в отношении авто бывшего мужа

Жительница Хасанского района Приморского края получила год условно за "красочную" месть. Она подначила девчонку-подростка разукрасить из баллончика машину своего бывшего мужа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылко на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка, действуя из мести к своему бывшему мужу, решила повредить его автомобиль.

Для этого она склонила несовершеннолетнюю к совершению незаконных действий, убедив ее, что за указанные деяния она не будет привлечена к ответственности.

В дальнейшем девочка-подросток путем распыления баллончиков спрей-краски умышленно повредила кузов автомобиля, чем причинила собственнику транспортного средства (бывшему мужу фигурантки) значительный материальный ущерб на сумму свыше 35 тыс. рублей.

Уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества было прекращено на следствии в связи с примирением сторон.

Суд, признав подсудимую виновной в вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления, назначил ей за содеянное 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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