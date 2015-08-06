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Во Владивостоке водителя, попавшего в ДТП, сбила машина

В пригороде Владивостока вечером 26 ноября произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщает инстаграм «Автопатруль», в районе развязки «Седанка — Низководный мост» в ДТП попали «Ниссан АД» и «Сузуки Эскудо». Водитель одного из авто решил отойти от своей машины и попал под колеса микрогрузовика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.

Как рассказал водитель микроавтобус, он потерял управление, когда уходил от столкновения с грузовиком на скользкой дороге. В результате пешеход получил травмы, ему вызвали скорую.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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