Во Владивостоке водителя, попавшего в ДТП, сбила машина
В пригороде Владивостока вечером 26 ноября произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщает инстаграм «Автопатруль», в районе развязки «Седанка — Низководный мост» в ДТП попали «Ниссан АД» и «Сузуки Эскудо». Водитель одного из авто решил отойти от своей машины и попал под колеса микрогрузовика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.
Как рассказал водитель микроавтобус, он потерял управление, когда уходил от столкновения с грузовиком на скользкой дороге. В результате пешеход получил травмы, ему вызвали скорую.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.10.2018 Водителя зажало в салоне микроавтобуса в результате серьезного ДТП во Владивостоке
-
16.09.2018 «Лексусу» оторвало два колеса в жёстком ДТП в пригороде Владивостока
-
17.04.2018 Четыре человека получили травмы в ДТП на скользкой дороге в Приморье
-
31.01.2018 Два человека получили травмы в ДТП в Чугуевском районе
-
27.09.2017 В пригороде Владивостока машина сбила двух женщин с детьми
-
06.08.2015 В столкновении трех автомобилей в районе улицы Суханова во Владивостоке пострадали водитель и пешеход
Добавить комментарий