Автомобиль без водителя разбил свежекупленную машину в районе «Зеленого угла» во Владивостоке
В районе «Зеленого угла» в понедельник, 26 ноября, произошло ДТП, в котором принял участие автомобиль без водителя.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», водитель Mazda MPV не поставил свой автомобиль на ручник и отошел от нее. В какой-то момент машина поехала, скатилась с возвышения и врезалась в только что купленный на авторынке автомобиль марки Subaru. После этого Mazda MPV протаранила здание магазина и остановилась, , сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.
Информации о пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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