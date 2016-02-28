Автомобиль без водителя разбил свежекупленную машину в районе «Зеленого угла» во Владивостоке

В районе «Зеленого угла» в понедельник, 26 ноября, произошло ДТП, в котором принял участие автомобиль без водителя.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», водитель Mazda MPV не поставил свой автомобиль на ручник и отошел от нее. В какой-то момент машина поехала, скатилась с возвышения и врезалась в только что купленный на авторынке автомобиль марки Subaru. После этого Mazda MPV протаранила здание магазина и остановилась, , сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.

Информации о пострадавших нет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]