В Уссурийске джип «намотало» на столб

В Уссурийске на ул. Волочаевская произошло ДТП с участием внедорожника и опоры ЛЭП.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на mark2che, автомобиль, несмотря на тип кузова, получила очень серьезные повреждения. По словам очевидцев, водитель внедорожника попытался уйти от столкновения с другой машиной, которая поворачивала без включенного сигнала.

О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]