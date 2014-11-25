«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России
«Ростелеком» завершил создание единой корпоративной сети передачи данных Почты России, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи. Это выделенная частная сеть (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в интернет.
Оснащение 37 тысяч объектов Почты России стабильными и современными каналами связи является инфраструктурным фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов Почты России.
Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом» обеспечивает взаимодействие более чем 15 тысяч отделений Почта Банка с центрами обработки данных.
«Стабильная работа корпоративной сети – это основа современных цифровых сервисов Почты России. Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень предоставляемых населению онлайн услуг», – отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.
«Построение сети передачи данных для Почты России стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта – еще один шаг на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг. Уверен, что использование защищенных каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет сделает сервисы Почты России еще более привлекательными для пользователей», – комментирует вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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