Против водителя, сбившего троих пешеходов во Владивостоке, возбуждено уголовное дело

Следователем Управления МВД России по городу Владивостоку в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Водитель автомашины Тойота Аллион, двигаясь со значительным превышением допустимой скорости движения, на улице Светланской совершил наезд на троих пешеходов, после чего столкнулся с припаркованными вдоль дороги автомашинами Тойота Приус и Тойота Виц. Водитель Тойоты Аллион, не оказав помощи пострадавшим, бросил автомашину и покинул место автоаварии.

В результате автопроисшествия 26-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью. Второго пострадавшего, мужчину 1988 года рождения, медики госпитализировали. Он находится в реанимации в состоянии комы. 30-летний пешеход получил сотрясение мозга и отправлен на амбулаторное лечение.

Полицейские установили личность и задержали владельца Тойоты Аллион. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, объяснив свой поступок шоковым состоянием. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя Тойоты Аллион. За оставление места ДТП, участником которого он являлся, мужчину привлекли к административной ответственности.

Следователем Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]