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Скользкая дорога стала причиной ДТП на Седанке во Владивостоке

Скользкая дорога стала причиной ДТП на Седанке во Владивостоке

Фото: dps_vl

Во Владивостоке на Седанке произошло ДТП с участием грузовика. Машину занесло на скользкой дороге, она столкнулся с Honda Fit, после чего улетела в столб.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, при столкновении со столбом освещения, находившиеся в грузовике люди вылетели из кабины через левую дверь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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