Скользкая дорога стала причиной ДТП на Седанке во Владивостоке
Во Владивостоке на Седанке произошло ДТП с участием грузовика. Машину занесло на скользкой дороге, она столкнулся с Honda Fit, после чего улетела в столб.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, при столкновении со столбом освещения, находившиеся в грузовике люди вылетели из кабины через левую дверь.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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