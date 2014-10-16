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Двое жителей Приморья получили по 10 лет колонии за убийство пенсионеров

Двое жителей Приморья получили по 10 лет колонии за убийство пенсионеров

Приговором Арсеньевского городского суда два местных жителя осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры края, преступления совершены в январе 2017 года, когда фигуранты в вечернее время пришли в дом к потерпевшим, 1934 г.р. и 1937 г.р., чтобы одолжить у них денежные средства.

Учитывая, что один из фигурантов, ранее уже занимавший деньги у хозяев, долг так и не вернул, пенсионеры ответили отказом.

Получив отказ, злоумышленники напали на них и, используя палку, нанесли удары по голове и телу.

Подавив волю потерпевших к сопротивлению, нападавшие похитили сотовые телефоны, общей стоимостью около 1 тыс. рублей, и две бутылки домашнего вина.

В дальнейшем от полученных телесных повреждений, осложнившихся, в том числе развитием травматического шока и дистрофией нервных клеток, потерпевшие умерли.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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