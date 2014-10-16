Двое жителей Приморья получили по 10 лет колонии за убийство пенсионеров
Приговором Арсеньевского городского суда два местных жителя осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры края, преступления совершены в январе 2017 года, когда фигуранты в вечернее время пришли в дом к потерпевшим, 1934 г.р. и 1937 г.р., чтобы одолжить у них денежные средства.
Учитывая, что один из фигурантов, ранее уже занимавший деньги у хозяев, долг так и не вернул, пенсионеры ответили отказом.
Получив отказ, злоумышленники напали на них и, используя палку, нанесли удары по голове и телу.
Подавив волю потерпевших к сопротивлению, нападавшие похитили сотовые телефоны, общей стоимостью около 1 тыс. рублей, и две бутылки домашнего вина.
В дальнейшем от полученных телесных повреждений, осложнившихся, в том числе развитием травматического шока и дистрофией нервных клеток, потерпевшие умерли.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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