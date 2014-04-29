Марта в подарок. Черно-пёстрая корова, из тех, что много дают молока, получила новую прописку в многодетной семье Талдиных. На славянский хутор, обустроенный в Лазовском районе, рогатого новосела отправили после визита главы региона. Как привыкает буренка к таежному климату?

Марта — двойной подарок. Стельная. Теленочек в эту пору, значит, всю зиму Светлана и четверо её младших детей будут с молоком. Из Владимиро-Александровского коровка. В стаде Талдиных первая черно-пёстрая.

Светлана Талдина, хозяйка крестьянского подворья: «Так как у нас сейчас есть голова крупного рогатого скота, которая нам досталась в дар, значит, мы и начнем эту стартовую эстафету передавать дальше многодетным и вообще семьям, которые переезжают на землю жить и желают заняться сельским хозяйством, будем народившихся телочек отдавать в добрые руки».

Корова c крупной молочной фермы — реакция предпринимателей на первую поездку Олега Кожемяко в край в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Здесь и первая для него чашка кофе из желудей. Продукт полезный, а главное доступный в дубовом-то перелеске. Некогда крепкое село, Красный Оленевод, давно опустело. И без этой семьи точно бы заросло.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Здесь меня поражает отсутствие какой-либо заботы о таких людях, как вы».

Для того, чтобы услышать их и свернул с наезженных дорог глава региона.

У Талдиных просьб не было. Лишь инициатива — техникой и скотом поддержать владельцев дальневосточного гектара. И дельное предложение.

Светлана Талдина, хозяйка крестьянского подворья: «Не надо нам, многодетным семьям, ничего давать. Можно не забирать? В качестве различного рода налогов: земельный, транспортный, имущественный. 16 тысяч в год для нашей семьи — это существенно. Мы вложили бы в детей эти деньги, в их развитие».

Из-за финансовых сложностей Варе и Мире пришлось отказаться от занятий танцами и музыкой. И развлечения в Оленеводе — их ежедневный труд.

Сейчас обе девочки во Владивостоке, сдают экзамен за месяцы дистанционного обучения в школе. Братьям пока слишком мало лет, у главы семьи — слабое сердце. И заботы о доме, о животных и птице — на женских плечах. Светлана горожанка, но работы не боится. И мыслит в государственном масштабе.

Светлана Талдина, хозяйка крестьянского подворья: «Вот я и выступала, когда приезжал Олег Николаевич, чтобы разумный вклад сделать в будущее России, освободить от налогообложения тех людей, которые берут гектары и реально на них работают. Ведь этот такой труд!»

Пока готовили мы этот материал, пришла еще одна добрая весть. Талдиным помогут с приобретением мотоблока. Весной гораздо проще будет на семейном покосе и огородных гектарах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]