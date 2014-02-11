«Вести: Приморье»: В крае работает первая школа медицинских волонтеров

Во Владивостоке открылась краевая школа медицинских волонтеров. Участников курсов учат оказывать первую помощь: делать искусственное дыхание, накладывать шины, останавливать кровотечение. На лекции и практические занятия ходят около ста человек. Среди них не только врачи, но и физики, инженеры, журналисты, психологи. Что получат студенты первой в России школы медицинских волонтеров, и где пригодятся такие умелые помощники? Об этом расскажем в 18.00 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]