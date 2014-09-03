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Досрочное голосование на выборах главы Приморья начнется 30 ноября

Досрочное голосование на выборах главы Приморья начнется 30 ноября

Фото: РИА Новости

Досрочное голосование на повторных выборах губернатора Приморья стартует с 30 ноября на судовых участках, сообщила "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Досрочное голосование на судовых участках стартует с 30 ноября, то есть на судах, которые будут готовы к этому дню, моряки смогут отдать свой голос досрочно. На отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря", — сказала секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.

По ее словам, точное число приморцев, которые смогут проголосовать досрочно, пока подсчитывается.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. 

В выборах участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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