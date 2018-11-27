"Модный радар" устанавливают на низководном мосту во Владивостоке

Неравнодушные автомобилисты оповещают своих "коллег по баранке" о новом "навороченном" фоторадаре, который устанавливают на низководном мосту на трассе п.Новый-Седанка в пригороде Владивостока. Как сообщает автор видео, выложенного в соцсетях, "модный" радар с солнечной батареей установили днем 27 ноября.

Ранне "Вести:Приморье" сообщали, что в Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 655 тыс. 882 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 305 млн 965 тыс. 700 рублей. Если распределить нарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то ситуация следующая:

ст. 12.9 (превышение установленной скорости движения) - 582 тыс. 71 постановление о наложении штрафа на сумму 247 млн. 716 тыс. рублей;

ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика) – 5 тыс. 992 постановления на сумму 4 млн 57 тыс. 200 рублей;

ст.12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) - 416 постановлений на сумму 1 млн 762 тыс. 500 рублей;

ст.12.16 (ч. 4 - нарушение правил остановки и стоянки; ч. 2 - поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) – 29 тыс. 616 материалов на сумму 34 млн 934 тыс. 750 рублей;

ст.12.19 (нарушение правил остановки или стоянки) – 37 тыс. 787 материалов на сумму 17 млн 495 тыс. 250 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 5 тыс. 739 административных материалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]