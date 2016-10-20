Жителю Владивостока за наркоторговлю грозит срок до 8 лет лишения свободы
Следователем отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в незаконном сбыте наркотических средств.
Ранее в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», сотрудниками полиции был задержан 44-летний мужчина при продаже наркотических веществ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, гражданин бесконтактным способом приобрел наркотическое вещество, которое впоследствии перепродал своему знакомому за 2 тысячи рублей.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда общей массой 0,145 граммов.
Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств).
В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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