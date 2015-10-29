Во Владивостоке сносят крупный рынок в районе БАМа (фото)

В районе остановки «Рынок» на Карбышева сносят незаконно построенный торговый комплекс. Деятельность десятка торговых лавочек судебные приставы прекратили еще в декабре 2016 года, однако часть рынка продолжала работать до сих пор. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Рынок на Карбышева судебные приставы закрыли еще 13 декабря 2016 года. Причиной стало его нахождение в охранной зоне ЛЭП. Владельца рынка, ООО «ВостокТоргСервис», обязали демонтировать торговые точки. Однако он этого не сделал до сих пор.

«На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа находится исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Приморского края, об обязании ООО «ВостокТоргСервис» демонтировать торговый комплекс на Карбышева, 11. Женщина (руководитель ООО) долгое время не приступала к исполнению судебного решения, в связи с чем судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал ее к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В отношении руководителя ООО «ВостокТоргСервис» было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Материалы уголовного дела направлены в суд», – сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Сейчас должник под контролем судебных приставов приступил к демонтажу рынка. Часть строений уже исчезла, часть еще разбирают рабочие. К слову, некоторые торговые точки продолжали работать вплоть до вчерашнего дня, несмотря на то, что это запретили почти два года назад. Поэтому для местных жителей это стало неожиданностью – многие, придя в привычный магазин, с удивлением обнаруживали, что самого магазина здесь уже нет.

«Я видела, что листки с решением суда здесь везде вешали, но рынок работал. Этот рынок был прямо возле моего дома – вышел и купил хлеба. Теперь придется, видимо, ходить дальше, на Мичуринскую, а в моем возрасте это тяжело», – говорит местная жительница Татьяна Леонидовна.

Арендаторы ларьков о решении суда тоже знали. Но, по их словам, владелец рынка уверял, что сносить торговые площадки не будут. В итоге арендаторам пришлось впопыхах выносить товар и переезжать на другое место.

«Администрация постоянно говорила, что мы еще года два будем точно работать, что они сейчас решают все вопросы. Но мы все равно переживали, поэтому нашли другое помещение, платили за него аренду, а работали на старом месте. В среду к нам пришли приставы и предупредили, что будут рынок сносить и до 23-го числа нужно закрыться. Естественно, мы были не готовы, товара у всех много. Сегодня утром приходим, а приставы уже заколачивают двери и нас погнали, кое-как пустили забрать оставшиеся вещи», – рассказывает продавец мясной лавки Наталья.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]