Олег Кожемяко помог приморцам получить компенсацию за утрату имущества в тайфун. Видеорепортаж Максима Каленника
Компенсации за утрату имущества, которые люди должны были получить еще два года назад, выплачены только после вмешательства врио губернатора Олега Кожмяко. Более двухсот приморцев получили выплаты после обращения главы края в правительство. В гости к большой семье Светланы и Дмитрия Новак отправилась съемочная группа приморских «Вестей».
Светлана Новак, житель с.Соколовка, многодетная мама: «Одели детей в школу, накормили завтраком и позвонили, сказали - на нас идет вода. Собрать детей, одеть теплые костюмы и всех на крышу!»
В этой семье она - ангел-хранитель. Детей на своих и приёмных не делит. Ей все - родные. Сегодня уже с улыбкой вспоминает, как семья спасалась от большой воды.
Светлана Новак, житель с.Соколовка, многодетная мама: «Дедушку подняли военнослужащие, им большое спасибо! Детей забрала к себе подруга! Всеми силами, вместе с детьми делали ремонт и сушились».
Просушивать помещения продолжают уже второй год. Погреб с картошкой и соленьями превратился в грязевой бассейн.
Максим Новак, житель с.Соколовка: «Вода в доме была по уровню, по доски! Тут все плавало, и что смогли, то достали! Печка треснула, все пять колодцев. И заборы посносило все».
А еще пострадали сараи, баня и уничтожен весь урожай. Два года Светлана и Дмитрий боролись за положенные им компенсации. За юридическое сопровождение дела взялись в администрации края. Но даже судебные решения не помогли -положительные вердикты не исполнялись из-за противоречий в законодательстве. Ситуацию в ручном режиме разрешал глава края, обратившись в правительство. Таким образом долгожданные и законные выплаты получили две сотни пострадавших, в том числе и семья Новак. Сейчас они постепенно восстанавливают дворовые постройки под командованием своего отца-командира. Сделать надо многое, пока всё семейство в сборе.
Дмитрий Новак, житель с. Соколовка, многодетный папа: «Старший сын сейчас собирается отдать долг Отечеству. А там, если понравится, будет дальше служить!»
В эту зиму семья входит с большими заботами. Детвора помогает управляться с не менее шумными подопечными. В хозяйстве гуси, куры и коровы. А с недавних пор к ним прибавилось «межнациональное» хрюкающее семейство. Семья Новак купила свиней двух пород — вьетнамских вислобрюхих и привычных нам белорусских.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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