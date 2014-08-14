Компенсации за утрату имущества, которые люди должны были получить еще два года назад, выплачены только после вмешательства врио губернатора Олега Кожмяко. Более двухсот приморцев получили выплаты после обращения главы края в правительство. В гости к большой семье Светланы и Дмитрия Новак отправилась съемочная группа приморских «Вестей».

Светлана Новак, житель с.Соколовка, многодетная мама: «Одели детей в школу, накормили завтраком и позвонили, сказали - на нас идет вода. Собрать детей, одеть теплые костюмы и всех на крышу!»

В этой семье она - ангел-хранитель. Детей на своих и приёмных не делит. Ей все - родные. Сегодня уже с улыбкой вспоминает, как семья спасалась от большой воды.

Светлана Новак, житель с.Соколовка, многодетная мама: «Дедушку подняли военнослужащие, им большое спасибо! Детей забрала к себе подруга! Всеми силами, вместе с детьми делали ремонт и сушились».

Просушивать помещения продолжают уже второй год. Погреб с картошкой и соленьями превратился в грязевой бассейн.

Максим Новак, житель с.Соколовка: «Вода в доме была по уровню, по доски! Тут все плавало, и что смогли, то достали! Печка треснула, все пять колодцев. И заборы посносило все».

А еще пострадали сараи, баня и уничтожен весь урожай. Два года Светлана и Дмитрий боролись за положенные им компенсации. За юридическое сопровождение дела взялись в администрации края. Но даже судебные решения не помогли -положительные вердикты не исполнялись из-за противоречий в законодательстве. Ситуацию в ручном режиме разрешал глава края, обратившись в правительство. Таким образом долгожданные и законные выплаты получили две сотни пострадавших, в том числе и семья Новак. Сейчас они постепенно восстанавливают дворовые постройки под командованием своего отца-командира. Сделать надо многое, пока всё семейство в сборе.

Дмитрий Новак, житель с. Соколовка, многодетный папа: «Старший сын сейчас собирается отдать долг Отечеству. А там, если понравится, будет дальше служить!»

В эту зиму семья входит с большими заботами. Детвора помогает управляться с не менее шумными подопечными. В хозяйстве гуси, куры и коровы. А с недавних пор к ним прибавилось «межнациональное» хрюкающее семейство. Семья Новак купила свиней двух пород — вьетнамских вислобрюхих и привычных нам белорусских.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]