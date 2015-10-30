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Более 30 бюджетников Приморья уже получили «Доступную ипотеку»

Более 30 бюджетников Приморья уже получили «Доступную ипотеку»

Фото: Администрация Приморского края

Корпорация развития жилищного строительства Приморского края продолжает выдавать ипотечные кредиты со сниженной процентной ставкой врачам, учителям и работникам культуры. В данный момент свои жилищные условия благодаря программе «Доступная ипотека» улучшили более 30 специалистов-бюджетников, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

Программа «Доступная ипотека» была принята в Приморье в сентябре этого года. По данным краевой администрации, за этот период правом приобретения жилья на льготных условиях воспользовались 34 человека.

«Это врачи, учителя, работники учреждений культуры и других бюджетных организаций. В данный момент больше всего кредитов мы выдали на покупку квартир во Владивостоке – 14 и в Уссурийске – 12. Также по программе “Доступная ипотека” жилье приобретено в Находке, Большом Камне, Дальнереченске, Спасске-Дальнем и поселке Новый и селе Вольно-Надеждинское», – рассказали специалисты.

Отмечено, что на эти цели из краевого бюджета уже направлено почти 60 миллионов рублей. До конца года корпорация планирует выдать еще около 90 таких льготных кредитов, в следующем году – 400.

«В данный момент нами принято более 120 заявок, одобрено около 70. Мы готовы оказать помощь и обеспечить информационное сопровождение всем, кто заинтересован в получении льготного займа по программе «Доступная ипотека», – подчеркнули в корпорации.

Напомним, программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры.

Как ранее отмечал генеральный директор корпорации Роман Чернявский, базовая ставка по ипотеке зависит от суммы займа. Так, при объеме кредитных средств до 3 миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она снижается на три пункта, до 4 миллионов рублей – на два пункта, до 5 миллионов рублей – на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составляет 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% – если жилье куплено на вторичном рынке.

Подробно с программой «Доступная ипотека» и условиями участия в ней можно ознакомиться на сайте корпорации, а также по телефону: 8 (800) 250-72-10.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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