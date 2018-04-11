Дальнегорскому ГОКу просубсидируют энерготариф

Социально значимым предприятиям Приморья будут субсидировать энерготариф. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с коллективом АО «ДРСК» Приморские электрические сети» во вторник, 27 ноября.

Как сообщили в администрации края, представители компании обратились к врио губернатора с просьбой вмешаться в ситуацию с погашением долгов Дальнегорского горно-обогатительного комбината за электроэнергию компании «Приморские электрические сети».

«С этим предприятием у нас заключен договор по передаче электрической энергии. Однако счета не оплачиваются с декабря 2017 года, задолженность составляет более 200 миллионов рублей», – сказали они.

Олег Кожемяко подчеркнул, что ежегодные убытки предприятий из-за дорогого энерготарифа составляют около 450 миллионов рублей. Но сохранить социально значимое и градообразующее предприятие – это обязанность государства.

«Мы субсидируем сельское хозяйство, здравоохранение, спорт. Но мы должны поддерживать и такие градообразующие предприятия, как Дальнегорский ГОК. Здесь работают 2700 человек, местные жители. Мы примем решение, как социально значимому предприятию субсидировать энерготариф. Отрегулируем это с 1 января 2019 года в плане текущих платежей», – заявил он и добавил, что субсидии получат и большие рыбоперерабатывающие предприятия с коэффициентом северных районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]