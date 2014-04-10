Краевая школа медицинских волонтеров открылась во Владивостоке. За месяц делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение и оказывать первую помощь при укусах или отравлении научатся около ста человек. При чем участие в волонтерской школе принимают не только врачи, но и физики, журналисты и инженеры.

- Помогите мне, я умираю! Сделайте что-нибудь, вы не видите, что у меня с рукой?!

Сценический перелом руки, как практика после лекции по травматологии. Задача — успокоить пострадавшего и правильно наложить шину. Целый месяц участники школы медицинских волонтеров будут сталкиваться с неожиданными, но жизненными ситуациями.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Предположительно, действие происходит на лесопилке. По легенде несчастный случай — оторвало руку. Артериальное кровотечение, кровь буквально бьет фонтаном. Но даже при такой страшной ране волонтеры-медики теперь могут оказать первую помощь».

И это при том, что в этой аудитории нет врачей. Здесь студенты разных направлений: физик-ядерщик, журналист, инженер… Максим Литвинцев — третьекурсник факультета «Техносферная безопасность», но ему уже довелось применять медицинские знания.

Максим Литвинцев, участник краевой волонтерской школы: «Мы возвращались с соревнований, у девушки случился приступ эпилепсии. Прохожие звали на помощь, но никто не знал, что делать. У нас уже были какие-то навыки, мы помогли, вызвали помощь, все благополучно закончилось».

А для Анны Номаконовой волонтерская школа — как дополнительная практика. В свои 58 она учится в медколледже на факультете сестринского дела. Это самый старший студент, но ограничений нет.

Анна Номаконова, участник краевой волонтерской школы: «Всегда я помогала людям по мере возможности, а сейчас мне хочется это делать более квалифицированно, быстро и профессионально».

В декабре участников краевой медшколы ждет серьезный экзамен. Сертификат медицинского волонтера получит только тот, кто выполнит все задания.

Данил Коньков, руководитель краевой школы медицинских волонтеров: «Сейчас волонтеры-медики — это помощь врачам на массовых мероприятиях. ФИФА проходила, Олимпиада… Волонтеры-медики всегда их неотъемлемая часть».

Приморская школа медицинских волонтеров стала первой в России и проходит уже во второй раз, но это не предел. Чем больше во Владивостоке и всём регионе масштабных событий, тем больше спрос на таких помощников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]