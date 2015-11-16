Тест по истории Отечества пройдет в Приморье
Жителей и гостей Приморского края приглашают принять участие в международной акции «Тест по истории Отечества», которая пройдет в пятницу, 30 ноября.
Как сообщили в администрации Приморского края, мероприятие приурочено к 25-летию Конституции РФ.
«Тест проводится, чтобы оценить уровень исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, а также привлечь внимание к изучению отечественной истории», – отметили в ведомстве.
Акция будет проведена 30 ноября в 11.00 одновременно на нескольких площадках: во Владивостоке – в музее имени Арсеньева (улица Светланская, 20), конференц-зале департамента по делам молодежи Приморья (улица Алеутская, 45а) и в Уссурийске – в Приморском краевом колледже культуры (улица Агеева, 75).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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