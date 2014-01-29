Закон о компенсациях за спутниковое телевидение рассматривают в Приморье

Пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи в населенных пунктах Приморья вне зоны охвата цифрового телевидения смогут получить компенсацию за приобретение спутникового оборудования. Соответствующий законопроект рассмотрели в трех чтениях на комитете по социальной политике краевого парламента во вторник, 27 ноября.

По словам специалистов департамента информатизации и телекоммуникаций, законопроект разработан по поручению врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы снизить расходы населения при переходе на цифровое телевидение.

«С 2019 года в России запланировано прекращение субсидирования из федерального бюджета затрат на поддержание аналоговой сети вещания в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. Сейчас возможность принимать программы цифрового эфирного телерадиовещания есть у 98,74% населения, в то время как аналоговое вещание доступно 99,62% населения края. Таким образом, при отключении аналогового телевидения жителям некоторых населенных пунктов нужно будет приобретать специальное спутниковое оборудование, чтобы поймать сигнал», – сообщили в ведомстве, добавив, что в неохваченных цифрой населенных пунктах находится около 12 тысяч домохозяйств.

Согласно законопроекту, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи смогут получить компенсацию из краевого бюджета за приобретение такого оборудования в размере 6 тысяч рублей.

«По нашим расчетам под эту категорию подойдут более 2 тысяч домохозяйств. Компенсация будет производиться за приобретение оборудования, включающего параболическую или иного типа приемную антенну, конвертер, ресивер, а также его установку», – пояснили в департаменте, добавив, что покупка должна быть совершена в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Депутаты в трех чтениях поддержали законопроект. В среду, 28 ноября, он будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]