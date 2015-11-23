Новогодние ели появились в семи районах Владивостока

Семь новогодних елей установлено во Владивостоке в рамках подготовки к Новому 2019 году. Новогодние красавицы уже появились в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой между домами № 9 и 19, в сквере Суханова, в районе поликлиники номер № 8 (ул. Вострецова, 4), на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, на набережной Спортивной гавани и в поселке Трудовое.

Как сообщили в администрации города, всего во Владивостоке, включая островные территории, администрация планирует установить 10 новогодних елей. До 1 декабря символ предстоящего праздника появятся в районе Дворца детского творчества, в поселке Подножье, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году новогодняя ель будет установлена на новом месте: по просьбам местных жителей она появится в районе дома № 14 на улице Бассейной.

Также на улицах Владивостока начался монтаж новогодней иллюминации. Освещение уже смонтировали по улице Светланской на участке вдоль центральной площади и ГУМа.

В этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, с 22 декабря по 8 января на центральной площади города будет организован фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки», где жители и гости краевого центра смогут купить сувениры, посетить деревню Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить поздравительные открытки, а также узнать о традициях празднования Нового года в соседних регионах.

На второй площадке, которой станет набережная Спортивной гавани, построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся выступления артистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]