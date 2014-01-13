Рабочий вариант программы развития Дальнего Востока намерены сформировать к 1 апреля

Первая редакция национальной программы развития Дальнего Востока должна быть сформирована к 1 апреля 2019 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Для того, чтобы к 1 июня внести проект программы в правительство, как это поручено нам, к 1 апреля мы уже должны иметь на руках более или менее готовую редакцию программы, которую будем и согласовывать в ведомствах и обсуждать уже с жителями как готовое решение. В целом к 1 июня [мы] должны подготовить не только проект нацпрограммы, но и постараться сразу же оформить законодательные решения, которые необходимы для ее реализации", - заявил во вторник на совещании под председательством вице-премьера Юрия Трутнева заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Он отметил, что этой работой будет заниматься отдельная рабочая группа на федеральном уровне, и такие же рабочие группы министерство предлагает создать на региональном уровне. При этом он сказал о необходимости синхронизировать работу над нацпрограммой и разработку стратегий развития субъектов Дальнего Востока, которая сейчас ведется в регионах.

Как заявил журналистам в перерыве совещания врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, Приморье должно не просто синхронизироваться в разработке своей стратегии с нацпрограммой, а стать отдельной ее частью.

"Проговаривали и с Юрием Петровичем Трутневым, что для Приморья необходима своя отдельная подпрограмма <…> Нашли понимание, что с учетом той сложной ситуации, в которой оказалось Приморье, особенно по социальным направлениям, в образовании, здравоохранении, спорте, дорожной инфраструктуре, необходимо принимать отдельную подпрограмму, которая войдет [в программу] социально-экономического развития Дальнего Востока, по которой будут выделяться ежегодно определенные финансовые средства на ремонт, модернизацию, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры", - сказал Кожемяко.

По итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2019 года подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В свою очередь Трутнев отметил, что в разработке должны принять участие все люди, неравнодушные к развитию Дальнего Востока: жители, эксперты, ученые и специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]