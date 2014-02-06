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Дальний Восток значительно отстает от других регионов России по ряду ключевых показателей

Дальний Восток значительно отстает от других регионов России по ряду ключевых показателей

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что Дальний Восток существенно отстает от других регионов России по продолжительности жизни, состоянию дорог, жилого фонда и придомовых территорий.

"Хочу напомнить несколько показателей, на которые мы должны выйти к 2024 году. Средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет, 50% объема дорог должны соответствовать нормативным состояниям, количество благоустроенных дворовых территорий должно увеличиться в 28 раз. Существенно сократиться должна доля ветхого и аварийного фонда", - сказал Ю. Трутнев на заседании совета при полпреде в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.

Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", Трутнев отметил, что "по всем перечисленным показателям состояние дел на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем по России".

"Таким образом, нам предстоит не только двигаться в одном темпе со всеми российским территориями, но и делать это значительно быстрее, чтобы ликвидировать накопленное за десятилетия отставание. Принято решение, что все эти показатели должны быть достигнуты по каждому субъекту РФ. Никаких средних показателей", - добавил полпред.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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