Дальний Восток значительно отстает от других регионов России по ряду ключевых показателей
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что Дальний Восток существенно отстает от других регионов России по продолжительности жизни, состоянию дорог, жилого фонда и придомовых территорий.
"Хочу напомнить несколько показателей, на которые мы должны выйти к 2024 году. Средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет, 50% объема дорог должны соответствовать нормативным состояниям, количество благоустроенных дворовых территорий должно увеличиться в 28 раз. Существенно сократиться должна доля ветхого и аварийного фонда", - сказал Ю. Трутнев на заседании совета при полпреде в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.
Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", Трутнев отметил, что "по всем перечисленным показателям состояние дел на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем по России".
"Таким образом, нам предстоит не только двигаться в одном темпе со всеми российским территориями, но и делать это значительно быстрее, чтобы ликвидировать накопленное за десятилетия отставание. Принято решение, что все эти показатели должны быть достигнуты по каждому субъекту РФ. Никаких средних показателей", - добавил полпред.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.01.2018 Юрий Трутнев: наша задача – создать тренд «Жить на Дальнем Востоке»
-
03.09.2015 Во Владивостоке планируют создать алмазную биржу
-
06.06.2015 Путин предложил распространить "дальневосточный сценарий" на всю Россию
-
16.04.2015 Крушение траулера "Дальний Восток" стало результатом жадности и халатности - Трутнев
-
30.01.2015 Во Владивостоке создадут отдельный таможенный режим - Трутнев
-
06.02.2014 Медведев поручил перевести на Дальний Восток штаб-квартиры ряда крупных корпораций и ряд органов власти
Добавить комментарий